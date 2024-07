Agência Brasil Lula celebrou o resultado das eleições da França nas redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, neste domingo (7), o resultado das eleições legislativas da França . Através das redes sociais, o chefe do Executivo enalteceu o trabalho das forças políticas francesas contra o "extremismo" do partido de Marine Le Pen .

Na publicação, Lula aproveitou para celebrar a expressiva vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido na semana passada . Com o resultado, o Partido Conservador, de direita, deixou o poder após 14 anos.

A mensagem de Lula também diz que os resultados na França e na Inglaterra devem "servir de inspiração" para a América do Sul. A frase tem um contexto, já que o presidente de extrema-direita da Argentina, Javier Milei , recusou o convite para participar da Cúpula do Mercosul, algo inédito na história do bloco.

"Muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje. Esse resultado, assim como a vitória do partido trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul", escreveu Lula.

Eleições na França

As pesquisas de boca de urna apontam para uma reviravolta nas eleições francesas. Isto porque a Nova Frente Popular (esquerda), que aparecia atrás, será a grande vencedora, tendo entre 172 e 192 assentos.

Já o Juntos (coalizão governista, de centro) deve ter entre 150 e 170 assentos, enquanto o Reunião Nacional (extrema-direita) terá entre 132 e 152 assentos.

