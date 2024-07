Reprodução: Flipar O que o cantor não contava era que, alguns dias depois, Obama daria uma entrevista no programa Jimmy Kimmel Live desmentindo essa história: "Olha, eu amo a música dele. Acho que ele é incrivelmente criativo, mas eu não acho que eu tenha o telefone da casa dele".





Após o discurso polêmico de Joe Biden, a popularidade do candidato do Partido Democrata despencou. Há, então, a pergunta: Barack Obama, ex-presidente dos EUA, pode se reeleger ao cargo?

A resposta é não. Barack Obama não pode ser eleito como presidente no lugar de Biden . Nos Estados Unidos, cada pessoa pode assumir dois mandatos na Casa Branca durante a vida.

Por que Lula foi eleito três vezes?

Aqui no Brasil, não há limite na quantidade de vezes que uma pessoa pode se tornar presidente. Por isso Lula está no terceiro mandato.

A nossa lei, porém, não permite duas reeleições subsequentes. O candidato pode ser presidente durante oito anos seguidos, mas depois precisa de uma pausa de no mínimo um período eleitoral - quatro anos, no caso.

Michelle Obama vai entrar no lugar de Biden?

Muitas pessoas cogitaram o nome de Michelle Obama para substituir Biden nas eleições. As pesquisas são positivas, também. A Reuters mostrou que, com 50% de intenção de votos, ela seria a única pessoa com potencial de vencer Trump, que tem 39%.





Mas, como comentou a assessoria dela, “a ex-primeira-dama já expressou várias vezes ao longo dos últimos anos, ela não vai concorrer à presidência. Ela apoia o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris na campanha à reeleição".

Barack Obama pode ser vice-presidente de Biden?

Não, Barack Obama não pode assumir como vice do presidente Biden.

De acordo com a 22ª Emenda, a mesma que não deixa mais de duas eleições para mesma pessoa, uma pessoa inelegível não pode ser indicada como vice-presidente, porque não poderia assumir o cargo.

Dado os mandados anteriores, então, Obama é inelegível como presiente, como explicou Kevin Wagner no jornal Palm Beach Post.