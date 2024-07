Reprodução/X Bolsonaro segura a filha de Nikolas Ferreira e gera atrito com Carlos

Uma foto publicada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), neste sábado (6), gerou um "climão" na família Bolsonaro . No post, o parlamentar mostra uma visita do ex-presidente da República e de sua esposa, Michelle Bolsonaro. A imagem mostra o ex-chefe do Executivo segurando a filha de Nikolas, chamada Aurora.

"No colo do ex mais amado do Brasil", escreveu, na legenda, o deputado federal mais votado do Brasil em 2022. Pouco tempo depois da publicação, o filho de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), mostrou "ciúmes" e comentou o post.

“Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não”, disse o filho do ex-presidente. O vereador também publicou uma fotografia do comentário e compartilhou no X (ex-Twitter).

Em seguida, Carlos Bolsonaro rebateu o argumento de que sua filha estaria morando nos Estados Unidos. "Obs: minha filha mora em Brasília e Nikolas é uma pessoa nota 10.000! Um abraço a todos!", acrescentou o vereador.

Imediatamente, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acumula atritos com Carlos, mandou uma indireta. "Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade", comentou.

O "climão" na família Bolsonaro entrou para os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) da tarde deste sábado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.