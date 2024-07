Alex Ferreira / Câmara dos Deputados - 10.10.2016 Sessão na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados negou o reembolso de aproximadamente de R$ 1,6 milhão em gastos de parlamentares entre 2023 e 2024. Os parlamentares queriam que a Casa legislativa retornasse o valor gasto no abastecimento de jatinho próprio, estacionamento de helicóptero particular e até mesmo multa por atraso em pagamento de contas.

Cada parlamentar tem direito a uma verba entre R$ 36 mil e R$ 51 mil para despesas no exercício do cargo, que varia conforme a distância do seu Estado até Brasília. A verba parlamentar é um valor à parte do salário do cargo, que é de R$ 44.008,52.

Após o gasto, o parlamentar encaminha a nota fiscal para a Casa legislativa, cuja equipe técnica analisa os registros e, assim, define se vai efetuar o reembolso ou bloquear o valor.

Um dos parlamentares que teve a nota fiscal barrada é o deputado João Carlos Bacelar (PL-BA). “R$ 9 mil por mês para o cidadão comum é muito dinheiro. Mas para um parlamentar atuante, isso não é nada”, disse o parlamentar ao Estadão. Ele se refere a quantia de R$ 9,3 mil encaminhada mensalmente para cada deputado cobrir gastos com combustível - que ele também usa para abastecer seu avião bimotor particular que, segundo ele, é usada em atividade parlamentar.