Divulgação / Ricardo Stuckert Lula afirma que Benedita é um "exemplo de fé"

O presidente Lula (PT) manifestou, nesta quarta-feira (3), o seu apoio à deputada Benedita da Silva (PT), após ela ser chamada de "Chica da Silva" pela também deputada Carla Zambelli (PL), durante uma live nas redes sociais.

Lula publicou uma foto com a parlamentar petista e escreveu na legenda que Benedita é um "exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro".

Minha amiga e companheira de muitas décadas, @dasilvabenedita . Exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/Mg7oNflJBT — Lula (@LulaOficial) July 3, 2024

A parlamentar tem recebido diversas mensagens de apoio de membros do governo e do partido após o ataque. Em nota, o Partido dos Trabalhadores condenou a atitude de Zambelli, que classificou como "racista". Em resposta, a deputada bolsonarista disse que "se equivocou" e "confundiu" o nome de Benedita.

Benedita vai acionar a Justiça

Ainda nesta quarta-feira (3), Benedita da Silva afirmou que irá acionar a Justiça contra a deputada bolsonarista. Para Benedita, a fala de Zambelli teve cunho racista.

"Estava ali como coordenadora geral do encontro, preocupada com o encontro. Quando eu soube, já tinham tomado providências na Câmara, o PT já tinha se manifestado com uma nota de repúdio, e as mulheres (do evento) já estavam também se posicionando nos seus núcleos. Eu acredito que ela terá a correção necessária, se jurídica, se política, mas já tomaram providência. Eu acho que isso ela vai ter que responder, porque já tem gente entrando com ações", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Entenda a fala racista

Durante uma live nas redes sociais nesta terça-feira (2), Zambelli chamou Benedita de "Chica da Silva" enquanto reclamava de não ter poder de fala na Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorre em Maceió (AL).

"Eu não vou ter poder de fala, né? Eu não vou falar porque provavelmente... não sei porque não vou falar. Parece que já foi montada pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva", afirmou a deputada bolsonarista.

Chica da Silva foi uma escrava brasileira alforriada que, devido à sua ascensão social, se tornou uma das mulheres negras mais relevantes da sociedade colonial mineira no século 18.





Zambelli emitiu um comunicado nas redes para explicar o ocorrido.

"Imediatamente quando percebeu o ocorrido, Zambelli apagou a publicação de suas redes e se desculpou com a deputada Benedita. A conversa foi amigável e houve compreensão da situação. Zambelli lamenta o referido lapso, mas torna público que não houve qualquer intenção de ofensa à sua colega de Parlamento", diz o comunicado.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp