LUDOVIC MARIN / AFP Uma França dividida está votando em eleições parlamentares de alto risco que podem ver o partido anti-imigrante e eurocético de Marine Le Pen chegar ao poder numa estreia histórica.





A França teve o maior índice de participação populacional nas eleições em 45 anos. 59,4% dos eleitores foram à urna até as 17h em Paris, contra 39,4% em 2022.

Considerando o horário, essa foi a maior votação desde 1978. Porém, as previsões finais é de 68,5% de população votante. As urnas funcionam até 20h, 15h. ( Leia mais sobre votações na França aqui ).

Esse é o segundo maior nível de comparecimento; em 1997, foi 67,9%.

Direita no poder da França

Essas eleições geraram bastante interesse político nos cidadãos franceses. Há uma grande chance de eleição de um partido de extrema direita, algo que não acontecia no país há mais de 80 anos. A votação é para assentos na Assembleia Nacional.

A Reunião Nacional, partido de direita , é favorita para ocupar um grande número, se não a maioria, das 577 cadeiras da assembleia. Isso abriria espaço para Jordan Bardella tornar-se primeiro-ministro.

O segundo turno das eleições ocorre em 7 de julho.







Macron e Assembleia Nacional

Em 9 de junho, Macron, presidente, pediu a dissolução da Assembleia Nacional. Nesse dia foram divulgados os primeiros resultados de eleições para o Parlamento. O partido dele, Renascimento, teve 14,6% dos votos contra 31,4% do RN.

Há chances de a manobra colocar o Renascimento em risco e deixar o partido enfraquecido no parlamento. Além de ficar atrás do RN, existem chances do partido ficar ainda atrás da coalizão Nova Frente Popular.

Votação na França.

A França tem dois turnos de votação distrital. Para ser eleito em primeiro turno, o candidato deve ter mais da metade dos votos do distrito.

A grande participação pode potencializar a eleição em primeiro turno. Na última votação, houve cinco deputados eleitos deste modo. As projeções para este ano são 80.

Além disso, a votação por procuração, na qual um francês autoriza outra pessoa a votar por ela, mais que dobrou. Foram 1 milhão de votos assim em 2022, e 2,6 milhões nestas eleições.