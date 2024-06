LUDOVIC MARIN / AFP Uma França dividida está votando em eleições parlamentares de alto risco que podem ver o partido anti-imigrante e eurocético de Marine Le Pen chegar ao poder numa estreia histórica.

De acordo com estimativas, a extrema direita será vencedora do primeiro turno de eleições da França neste domingo, 30. As projeções são a partir do fechamento das urnas.

O Rassemblement National (RN), partido de extrema direita, deve arrecadar 34% dos votos. Em segundo lugar, fica a coligação de esquerda Nouveau Front Populaire (NFP), com 29,1% dos votos. O partido Renaissance , de Emmanuel Macron , atual presidente, aparece em terceiro com 22%.

A eleição não acabou: o segundo turno, para eleger cadeiras que não tiveram mais de 50% dos votos em um distrito, será em 7 de julho. Porém, espera-se que o partido de Macron esteja em menos da metade dessas regiões.

Partido de Direita movimenta França

A disputa ideológica movimentou os eleitores franceses. Quase 67% das pessoas foram às urnas, a maior taxa desde as eleições de 1986. Além disso, houve 20% mais votos que em 2022.

Partidos de esquerda se unem

Se antes Macron concorria sozinho, agora quer se juntar aos outros partidos de esquerda. Jean-Luc Mélenchon, líder do NFP, mostrou anteriormente interesse na união. Ambos querem impedir que RN vença.

Gabriel Attal, atual primeiro-ministro, anunciou que o partido Renaissance se afastará da candidatura nos distritos que eles ficarem em primeiro lugar em primeiro turno.

Nesses casos, apoiarão a NFP e os candidatos mais fortes de cada região: "Nosso objetivo é claro: impedir uma maioria por parte da RN e de seu projeto funesto", disse.

Direita comemora resultado na França

Marine Le Pen é líder do RN. Comemorando o resultado, sinaliza que a vitória em primeiro turno na própria região é "apenas um passo a uma alternância de poder." A última vez que a França teve governantes majoritariamente de extrema-direita fi durante a Segunda Guerra Mundial.

Jordan Barella , outro importante nome do partido da direita, pediu para os cidadãos manterem os esforços para o segundo turno e garantir a vitória - e a maioria absoluta de cadeiras. Ele é o favorito do partido para primeiro-ministro.