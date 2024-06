Reprodução/Montagem iG O atual prefeito apresenta melhor desempenho entre o público masculino

A Pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira (27), mostra um empate técnico triplo na disputa para a Prefeitura de São Paulo entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Datena (PSDB). Veja:



Nunes parece com 22%; Boulos, com 21%, e Datena, com 17% das intenções de voto. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, portanto, os três estão tecnicamente empatados.



Ricardo Nunes (MDB): 22%

Guilherme Boulos (PSOL): 21%

Datena (PSDB): 17%

Pablo Marçal (PRTB): 10%

Tabata Amaral (PSB): 6%

Marina Helena (Novo): 4%

Kim Kataguiri (União): 3%

João Pimenta (PCO): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

Altino (PSTU): 0%

Fernando Fantauzzi (DC): 0%

Indeciso: 7%

Nenhum/branco/nulo: 8%



O atual prefeito apresenta melhor desempenho entre o público masculino, idosos e aqueles com nível educacional até o ensino fundamental. Enquanto isso, Boulos tem maior apoio entre mulheres, indivíduos com idades entre 35 e 59 anos, e aqueles com ensino superior.



No grupo de eleitores que ganham até dois salários mínimos, Datena lidera com 26% das intenções de voto. Nessa faixa, Nunes alcança 18% e Boulos, 13%.

Segundo a pesquisa, em diversos cenários, há empate técnico entre Boulos e Nunes no primeiro lugar.

Se Datena e Marçal deixassem a disputa, o maior beneficiado seria Nunes, que saltaria para 30% das intenções de voto, aumento além da margem de erro. Nesse caso, Boulos apareceria com 25%, o que estaria dentro da margem.

Segundo turno

A Quaest ainda criou seis cenários para um eventual segundo turno. O atual prefeito vence todos em que aparece. Já Boulos venceria Pablo Marçal, mas seria derrotado por Datena.

Veja os resultados:

Ricardo Nunes (MDB) 46% x 34% Guilherme Boulos (PSOL)

Ricardo Nunes (MDB) 48% x 22% Pablo Marçal (PRTB)

Ricardo Nunes (MDB) 46% x 27% Tabata Amaral (PSB)

Ricardo Nunes (MDB) 43% x 34% Datena (PSDB)

Guilherme Boulos (PSOL) 41% x 30% Pablo Marçal (PRTB)

Guilherme Boulos (PSOL) 35% x 43% Datena (PSDB)

Esta é o primeiro levantamento da Quaest para as eleições deste ano. Foram ouvidos 1.002 eleitores paulistanos presencialmente entre os dias 22 e 25 de junho. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro na Justiça Eleitoral, SP-08653/2024.



