[email protected] (IG - Último Segundo) Wajngarten foi chefe da Secom no governo Bolsonaro

O advogado de Jair Bolsonaro (PL) e ex-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação) , Fábio Wajngarten , será indiciado pela Polícia Federal no caso das joias ilegais. A oficialização por parte da PF deve acontecer entre esta segunda (24) e terça-feira (25). As informações são do jornalista Lauro Jardim, do O Globo .

De acordo com a publicação, Wajngarten e outros aliados de Bolsonaro, como o então ajudante de ordens Mauro Cid , devem ser indiciados pela Polícia Federal nas próximas horas.

"Não pode ter qualquer indício contra mim. Eu soube da venda das joias pela imprensa. Só, e apenas aí, é que entrei no caso para cuidar da área de comunicação", disse Wajngarten, ao O Globo.





Reta final do inquérito





A Polícia Federal está investigando se Jair Bolsonaro se apropriou indevidamente de joias milionárias dadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, a finalização da apuração está prevista para o fim deste mês.

Recentemente, a PF obteve acesso a imagens exclusivas e conduziu entrevistas que corroboram informações sobre a venda e recompra ilegal das joias que compunham o conhecido "kit ouro branco".

O "kit ouro branco", composto por anel, caneta, abotoaduras e um rosário islâmico ("masbaha"), todas adornadas com diamantes, foi recebido por Bolsonaro durante sua visita oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019. O conjunto também incluía um relógio Rolex, que foi comercializado separadamente em uma loja na Pensilvânia. O valor total do conjunto foi estimado em pelo menos R$ 500 mil.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .