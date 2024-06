Reprodução/Aeroporto de Confins Mulher agride funcionário da Azul no aeroporto de Confins

A advogada Luana Otoni de Paula foi presa por suspeita de injúria racial, neste domingo (23), no aeroporto de Confins , na Grande Belo Horizonte . Em imagens captadas por câmeras de segurança, a mulher aparece agredindo um funcionário da companhia aérea Azul com tapas e chutes e proferindo xingamentos. Veja abaixo.

Segundo o boletim de ocorrência, Luana Otoni teria chamado o funcionário de "macaco, vagabundo, cretino e bosta" durante uma confusão. Fora de controle, a mulher recebeu voz prisão da Polícia Federal e foi levada para a delegacia de Vespasiano.

A mulher ficou em silêncio durante depoimento nesta segunda-feira (24). A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) informou que ela foi encaminhada ao Presídio de Vespasiano, na região metropolitana de BH.

A Azul, por sua vez, repudiou as ofensas e agressões. "A Azul ressalta que repudia veemente qualquer tipo de ofensa ou agressão aos Clientes e seus Tripulantes, sendo certo que serão adotadas as medidas cabíveis", disse em comunicado.





Entenda o caso

Luana estava embarcando para Natal, no Rio Grande do Norte, quando caiu no chão antes de chegar na aeronave. Ao ser atendida, funcionários perceberam que ela estava com sinais de embriaguez e que não poderia embarcar.

Segundo a Azul, a advogada recebeu a opção de pegar outro voo, mas respondeu um funcionário com agressões no rosto e xingamentos.

"No momento do desembarque, a cliente agrediu física e verbalmente um tripulante da Azul. A autoridade de segurança foi chamada para acompanhar o desembarque e, em seguida, os conduziu para delegacia para registrar depoimento e conduzir a apuração do caso", explicou a companhia aérea em nota.

Para a Polícia Militar, Luana disse que obedeceu ordem para evitar constrangimentos. Segundo versão da mulher, ela foi abordada "de repente" e não obteve resposta quando questionou o funcionário sobre o motivo de saída do voo.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .