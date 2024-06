Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou, na tarde desta segunda-feira (24), vários de seus ministros para uma reunião de emergência no Palácio do Planalto. O objetivo do encontro é discutir formas de enfrentar os incêndios e as queimadas no Pantanal e na Amazônia . As informações são do jornal Metrópoles.

Lula chamou vários de seus ministros, como Marina Silva (Meio Ambiente), Simone Tebet (Planejamento), Waldez Góes (Integração), Laércio Portela (Secretaria de Comunicação Social) e Miriam Belchior (Casa Civil), substituindo o ministro Rui Costa, que está de férias.

Além disso, representantes de órgãos importantes, como o Ibama, também estarão na sala de situação, instalada para coordenar a resposta às crises ambientais.

O foco do encontro é o Pantanal, que passou a conviver com grandes incêndios nas últimas horas. Por causa das chamas, o governo do Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência .

A área queimada no Pantanal em 2024 já chegou a 627 mil hectares, sendo 480 mil hectares em Mato Grosso do Sul e 148 mil em Mato Grosso, segundo os últimos dados de domingo (23), do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Sala de situação permanente

Há dez dias, em 14 de junho, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já havia anunciado a criação de uma sala para acompanhar os incêndios e a seca no Brasil. Na ocasião, Marina Silva disse que a medida seria "permanente".

Na ocasião, a ministra se reuniu com Fernando Haddad (Fazenda), Waldez Goés e outros ministros. Ela também citou as chuvas no Rio Grande do Sul como motivo para criar a sala.

Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO retornando do combate ao incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO durante combate ao incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Fiscais do Ibama durante sobrevoo em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os fiscais monitoram brigadas em terra durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Helicóptero da Polícia Federal Rodoviaria (PRF) durante voo de monitoramento do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Cortina de fumaça provocada pelo incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Uma serpente morta por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO fazendo resfriamento do fogo, durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO retornando do combate ao incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO durante combate ao incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil ncêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Cortina de fumaça provocada pelo incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Helicóptero da Polícia Federal Rodoviaria (PRF) durante voo de monitoramento do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Fiscais do Ibama durante sobrevoo em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os fiscais monitoram brigadas em terra durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO fazendo resfriamento do fogo, durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Uma serpente morta por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .