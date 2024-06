Reprodução - 29.12.22 Juscelino Filho, do União Brasil, é Ministro das Comunicações do governo Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que foi indiciado pela Polícia Federal por suspeitas de crimes de organização criminosa e corrupção passiva.

O indiciamento de Juscelino ocorreu após a Polícia Federal concluir um relatório e entregá-lo ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Flávio Dino será o relator do inquérito.

O ministro é suspeito de participar de uma organização criminosa que teria cometido crimes de corrupção passiva, envolvendo desvios de recursos para obras da Codevasf.

O chefe do executivo, em entrevista a uma rádio de São Luís (MA), expressou seu apoio ao ministro. “Eu estou feliz com o Fufuca, estou feliz com o Juscelino e estou feliz com a nossa Sônia Guajajara. Você poderia me perguntar: mas tem um problema de indiciamento com o Juscelino. Tenho uma filosofia de vida: todo ser humano é inocente até que se prove o contrário”, declarou.

Lula pontuou que o caso ainda não foi analisado pela Procuradoria-Geral da República nem pela Suprema Corte e pediu que todos aguardem o processo para obter mais informações.

Ele compartilhou uma abordagem que utiliza com seus ministros quando enfrentam denúncias: "Chamo na minha sala e falo: a verdade absoluta só você que sabe. Ninguém sabe, é você e Deus. Então quero que me diga: fez ou não fez?"

O caso

O caso em questão envolve possíveis irregularidades em obras realizadas em Vitorino Freire (MA), sob a gestão de Luanna Rezende, irmã do ministro Juscelino Filho. As obras teriam sido financiadas por emendas parlamentares indicadas pelo ministro durante seu mandato como deputado federal.

A Polícia Federal utilizou o relatório da CGU (Controladoria-Geral da União) para conduzir as investigações.

Segundo informações do Estadão, Juscelino enviou R$ 5 milhões do chamado orçamento secreto para financiar o asfaltamento de uma estrada de terra que passa em frente à sua propriedade rural em Vitorino Freire.

A Codevasf, agência do governo federal, firmou contratos com pelo menos quatro empresas, relacionadas a amigos, ex-assessores e até uma cunhada do ministro, totalizando mais de R$ 36 milhões com a prefeitura de Vitorino Freire.

