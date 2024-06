Divulgação/Polícia Federal Ivo é suspeito de vender sentenças judiciais

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (20) a "Operação Churrasco", que investiga o desembargador Ivo de Almeida, da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), e dois advogados por suspeita de corrupção.

Ivo e os dois advogados de Ribeirão Preto, cidade do interior paulista, são alvos de mandados judiciais de busca e apreensão. Segundo a investigação da Polícia, o desembargador é suspeito de vender sentenças judiciais em processos em que ele era relator e em casos que passavam pelo plantão judicial.

Por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mais de 80 agentes federais executaram 17 mandados de busca e apreensão em endereços na capital e no interior de São Paulo, relacionados ao desembargador.

A "Operação Churrascada" está em andamento no STJ e surgiu da Operação Contágio, iniciada em 2021 pela Polícia Federal em São Paulo, que desmantelou uma organização criminosa envolvida no desvio de recursos públicos da área da saúde.

O nome da operação faz referência ao termo "churrasco" usado pelos investigados para se referir ao dia do plantão judiciário do magistrado.

