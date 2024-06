Reprodução/redes sociais Marcos do Val e Gilvan da Federal batem boca

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) discutiram rispidamente e quase se agrediram nesta quinta-feira (20), no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo.

De acordo com o blog da Andréia Sadi, do g1, Marcos do Val chegou a dar tapas no peito de Gilvan da Federal, que respondeu com um empurrão. Ambos precisaram ser afastados até a saída do saguão do aeroporto.

Segundo Gilvan, o senador foi o responsável por começar a "confusão" no saguão do aeroporto. "Ele me viu, saiu de onde estava e veio andando para trás de novo para arrumar confusão. Ele está procurando confusão porque está apagado no Espírito Santo, não tem credibilidade nenhuma e está procurando holofote", disse o deputado, em conversa o Blog da Andréia Sadi.

Já Marcos do Val, através das redes sociais, acusou Gilvan de ter iniciado o entrevero. "Hoje, no aeroporto, Gilvan tentou me agredir, demonstrando mais uma vez seu desrespeito e comportamento inadequado. É evidente que eles planejam essas situações para se promoverem nas redes sociais. Não produzem nada de positivo para o nosso Estado, apenas buscam notoriedade através de polêmicas fabricadas", disse.



Do Val ainda declarou que irá formalizar uma denúncia no Conselho de Ética. "É inaceitável que um parlamentar utilize de agressões e provocações para ganhar atenção. Precisamos de representantes que atuem com seriedade e compromisso com o povo", disse.

Provocação



Este não foi primeiro bate boca entre o senador e o deputado. Na quarta-feira (19), os dois já haviam discutido durante sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Veja abaixo

Briguem, malditos, briguem! Façam times e se matem!

Gilvan da Federal e Marcos Do Val QUASE saem no tapa na CCJ do Senado.

A extrema-direita está indo ralo abaixo pic.twitter.com/DVi3k2NNWd — Rede Marco (@rede_marco) June 20, 2024

O comportamento dos deputados, inclusive, chegou a ser criticado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

"A Polícia Legislativa, daqui para a frente, está impedida de entrar no meio de uma discussão de dois parlamentares. Eles vão chegar às vias de fato, se quiserem brigar. Se acham que esse é a maneira de resolver, eles vão brigar. Ela vai proteger o parlamentar de problemas externos, um parlamentar contra outro, se acharem que vão resolver as vias de fato, eles vão chegar às vias de fato e a Polícia Legislativa não entrará mais nesse debate", anunciou Lira.

