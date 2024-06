Reprodução Cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar

A médica cardiologista Ludhmila Hajjar, que atendeu Jair Bolsonaro (PL) após o atentado na campanha eleitoral de 2018, criticou as teorias sobre a facada ter sido uma invenção para manobra política.

Em entrevista ao "Alt Tabet", do Canal UOL, Hajjar ressaltou que as suposições divulgadas na época do atentado não passam de uma "maldade", de pessoas "ruins que usam o sofrimento dos outros para fazer política".

"É uma tristeza fazer isso porque nessas horas não há julgamentos. É um paciente que sofreu atentado grave, que quase morreu e que até hoje sofre as complicações disso. É indiscutível que isso é uma maldade [as fake news]", afirmou.

A médica relatou que cuidou de Bolsonaro logo após o atentado, "nas horas mais críticas". "Cheguei em um momento em que o paciente já estava sendo operado. Participei do final da cirurgia, da chegada dele na UTI, cuidei dele nas horas mais críticas e, assim que ele estabilizou, houve necessidade de transferência para São Paulo. Eu cumpri a missão que me foi dada", contou a cardiologista.

Médica dos famosos

Hajjar também foi a responsável pelo cuidado de outras figuras conhecidas, como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o cantor Leonardo e a humorista Tatá Werneck. Para a cardiologista, há alguns cuidados que devem ser tomados com esses pacientes.

"Jamais vou diferenciar um paciente pelo cargo, importância, condição financeira, porque isso seria uma premissa inadequada para qualquer pessoa que cuida de vida, mas é claro que existem peculiaridades. Quando você cuida de um político, tem a questão muito da informação, de lidar com assessoria, com múltiplas pessoas querendo opinar, intervir, e eu sou muito dura com isso. Quando o paciente está sentado na minha frente, não lembro se é de esquerda, direita, não quero saber disso, não me interessa", disse.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp