Agência Brasil Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, na tarde desta terça-feira (18), por unanimidade, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e tornou réus os cinco acusados pelo suposto envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes. Desta forma, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa, e outros dois suspeitos vão responder por uma ação penal.

Primeiro a votar, Moraes aceitou a denúncia contra os suspeitos de mandar matar Marielle. Em seu voto, o ministro disse que "existem outros indícios" além da delação do ex-policial Ronnie Lessa . "Há, entendo, a presença de justa causa para a instauração de ação penal", declarou o ministro. "Há fortes indícios que possibilitam o recebimento da denúncia", acrescentou.

Segundo Moraes, as provas mostram que há fortes elementos do elo entre os interesses da organização criminosa e os assassinatos. Além disso, o magistrado defendeu que o crime continue sendo avaliado pelo STF, rechaçando qualquer possibilidade de deixando o caso para instâncias inferiores.