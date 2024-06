Agência Brasil Lula diz que irá tratar sobre IA, desigualdade e democracia no G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , afirmou nesta quinta-feira (13), em conferência na Suíça, que o avanço da extrema-direita nas eleições europeias é um “perigo” e um “alerta”. Para o mandatário, é hora de preservar o sistema contra políticos que "vivem na base da construção de mentiras".



“Eu tenho dito para todo mundo que nós temos um problema de risco da democracia como nós a conhecemos porque o negacionista nega as instituições, ele nega aquilo que é o parlamento, aquilo que é a Suprema Corte, aquilo que é o poder judiciário, aquilo que é o próprio Congresso, ou seja, são pessoas que vivem na base da construção de mentiras. E você sabe qual é a desgraça da primeira mentira? É que você passa o resto da vida mentindo para justificar ela. Então, as pessoas que aprendem a fazer política mentindo passam o resto da vida mentindo, porque ele não pode desmentir o que ele falou”, disse o presidente do Brasil.

“Então, acho que é um perigo, mas eu acho que é um alerta também. As pessoas que têm sentido em respeitar a democracia, têm que brigar para que a democracia prevaleça na Europa, na América do Sul, na América Latina, na Ásia, em tudo o que é lugar”, acrescentou.





G7

Após breve passagem por Genebra, na Suíça, para um discurso na OIT (Organização Internacional do Trabalho), Lula agora segue para a Itália, onde ocorrerá a Cúpula do G7 de quinta-feira (13) até sábado (15).



O presidente afirmou que, em suas reuniões no G7 irá tratar de temas como democracia, Inteligência Artificial e desigualdade.

“O G7 é uma reunião um pouco complicada, nós temos um espaço para falar. Os assuntos que eu quero falar são sobre democracia mesmo, sobre inteligência artificial, sobre a desigualdade. São os assuntos que eu gosto de discutir em qualquer lugar que eu vou”, afirmou Lula à imprensa.



A cúpula do G7 deve abordar as tensões internacionais devido às guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza , e a relação dos Estados Unidos com a Europa.

