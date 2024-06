Divulgação Carlos Brandão, governador do Maranhão, teve aumento de 107%

Três governadores aprovaram aumentos salariais de mais de 100% desde 2022, segundo dados das Assembleias Legislativas estaduais e portais de transparência.

Carlos Brandão (PSB), do Maranhão, obteve um aumento de 107% neste mês, elevando seu rendimento mensal de R$ 15.915 para R$ 33.006,39 a partir de junho. O governo maranhense justificou o reajuste afirmando que Brandão recebia o menor salário entre os governadores do Brasil e não tinha seu vencimento atualizado desde 2014.

Já Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, teve um aumento de quase 300% aprovado em maio de 2023. Seu subsídio mensal subiu de R$ 10,5 mil para R$ 39,7 mil neste ano, alcançando R$ 41,8 mil em fevereiro de 2025. Apesar de contestado judicialmente, o STF rejeitou em dezembro um pedido para reverter o acréscimo.

Em Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) viu seu salário como governadora aumentar em 129% após aprovação na Alepe em dezembro de 2022. O salário do governador passou de R$ 9,6 mil para R$ 22 mil, mas Lyra optou por continuar recebendo R$ 42.145 mensais como procuradora do estado, cargo que ocupava antes da política.

Lyra possui o maior salário entre os governadores brasileiros, superando em quase 38 vezes a renda per capita média do pernambucano em 2023, que foi de R$ 1.113, segundo dados do IBGE.

Quanto ganham os governadores de cada estado?