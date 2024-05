Reprodução/Instagram Xerife do Consumidor tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O jornalista Jorge Wilson Xerife do Consumidor, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas, encosta em Elói Pietá na corrida pela prefeitura de Guarulhos, de acordo com pesquisa do instituto Paraná Pesquisas realizada entre os dias 23 e 28 deste mês.



Os dados apontam um empate técnico favorável ao Xerife na pesquisa espontânea, o que demonstra um crescimento real do candidato.

Segundo a pesquisa, se a eleição fosse hoje, Jorge Wilson, que disputa pela primeira vez a eleição para prefeito, terminaria o primeiro turno empatado com Pietá, político com longa carreira. O apoio de Bolsonaro ao Xerife pode levar os dois ao segundo turno das eleições.

Os números

Na pesquisa espontânea, os resultados são:

Pietá - 6,6%

Jorge Wilson Xerife do Consumidor - 4,9%

Guti - 3,1%

Lucas Sanches - 2,8%

Alencar Santana - 2,1%

Márcio Nakashima - 0,4%

Thiago Surfista - 0,4%

Waldomiro Ramos - 0,3%

Outros candidatos somam 0,9%. Votos em branco ou nulo representam 7,5%, enquanto 71,1% disseram não saber ou não responderam.

Na mesma rodada, o instituto faz a pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor consutado. Neste caso, Jorge Wilson Xerife tem 22%, enconstando em Pietá, que tem 26,5%. Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estariam tecnicamente empatados e seguiriam para a disputa em segundo turno.

Nesta rodada estimulada, o cenário é o seguinte:

Pietá - 26,5%

Jorge Wilson - 22%

Lucas Sanches - 10,1%

Alencar Santana - 8,5%

Márcio Nakashima - 8,4%

Thiago Surfistas - 5,5%

Waldomiro Ramos - 3%.

Votos nulos e brancos somam 10,8%, e 5,3% não sabem ou não responderam.

Em outro cenário em que o candidato Waldomiro Ramos não aparece na pesquisa estimulada, os números são:

Pietá - 28,5%

Jorge Wilson Xerife - 24,1%

Lucas Sanches - 11,3%

Márcio Nakashima - 9,4%

Alencar Santana - 9,3%

Nulos e brancos são 12%, e não sabem ou não responderam representam 5,5%.

Outro dado importante é que em toda a estratificação feita pelo Instituto Paraná, como escolaridade, gênero e faixa etária, Pietá e Jorge Wilson aparecem sempre, respectivamente, em primeiro e segundo lugar, indicando um segundo turno entre os políticos.