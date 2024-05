Reprodução Congresso derrubou os vetos e manteve o projeto original





Os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que encerra a saída temporária dos presos, as chamadas “saidinhas”, em feriados e datas comemorativas, foram derrubados pelo Congresso nesta terça-feira (28).

Sendo assim, deputados e senadores tornaram ainda mais rígidas as saidinhas, pois não autorizam que os presos saíam dos presídios temporariamente para praticar atividades que ajudam o retorno ao convívio social e visitar familiares.

Só serão autorizados deixar a cadeia temporariamente o presidiário que for estudar – ensino médio, superior, cursos profissionalizantes ou supletivos. O detento precisa fazer o pedido até cinco saídas de sete dias ao longo do ano ou durante o período do curso.

Em relação aos crimes hediondos, a lei proíbe que os condenados por crimes com violência ou grave ameaça, como estupro, homicídio, latrocínio e tráfico de drogas, deixem temporariamente a prisão.

Em abril, Lula vetou trechos do projeto, alegando que não permitir que o preso visitasse a família e participasse de atividades para ser inserido novamente ao convívio social levaria o sistema carcerário a ter problemas a médio/longo prazo, além de enfraquecer os laços afetivos-familiares.

Os trechos vetados pelo presidente foram sugestões de Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e da Segurança Pública.

Na ocasião, o ministro justificou dizendo que se o presidente sancionasse a proibição da saidinha, estaria ferindo o direito à dignidade humana, que está previsto na Constituição.

No entanto, opositores do governo dizem que a justiça não pode beneficiar quem cometeu crimes. O grupo também alega que muitos presos usam as saidinhas para fugirem da prisão e cometerem crimes.

