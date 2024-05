Montagem Simone Tebet foi elogiada por Jean Wyllys





O ex-deputado Jean Wyllys (PT-RJ) afirmou nesta sexta-feira (24) que a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS), é o nome ideal para concorrer à presidência do Brasil em 2026. Na avaliação do professor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria concorrer à reeleição.

“Vou apanhar agora: acho que chegou a hora do PT sair do protagonismo, vir para a reta guarda e apostar no nome de Simone Tebet como candidata de cabeça de chapa e Silvio Almeida como vice”, declarou Wyllys em entrevista ao Futeboteco, canal do YouTube.

Na opinião do ex-deputado, Lula “envelheceu e foi ficando mais conservador”. Por isso seria o momento de dar espaço para uma nova liderança.

“Ele tá querendo viver os últimos dias dele bem, então não está querendo comprar briga. Por isso construiu uma frente ampla. Ele quer manter a paz. Ele vai cedendo, porque não quer problemas”, analisou.

“É um governo de centro-direita, que é muito melhor que um governo fascista. Mas eu gostaria, na minha opinião, que Lula não deveria ser candidato em 2026. Já deu. A figura dele não tem mais a força para conter [bolsonarismo]. É difícil falar isso, porque vou ser xingado, tem o lulismo que tem dificuldade de fazer críticas. Mas Lula pode ser um grande cabo eleitoral”, acrescentou.

Jean Wyllys pontuou que há ministros que representam as minorias, citando Silvio Almeida (Direitos Humanos), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Anielle Franco (Igualdade Racial), mas que eles não possuem muito poder.

Por conta disso, o ex-deputado relatou que o governo federal precisa ser comandado por uma mulher que saiba dialogar com todas as classes, tendo o PT como um partido de base.

“Simone Tebet tem diálogo com a centro-direita, com as classes dominantes, é ruralista, mas ela é mulher e nós precisamos de uma mulher [...] A Simone, muito mais que a Marina Silva, dialoga com mais setores e faz parte do atual governo”, opinou.

“Mas isso significa o PT largar o osso e PT não quer largar. E Lula tem sua vaidade. Eu amo Lula, mas ele é vaidoso e não gosta de outras lideranças perto dele. Isso significa que dificultou o surgimento de outras lideranças e Lula não é eterno”, concluiu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp