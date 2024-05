Reprodução/Globo Keide Wendt chorou ao falar da filha





Keide Wendt ficou esperando socorro por mais de 24 horas agarrada em um poste na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, sendo resgatada em 3 de maio.

A mulher estava em casa com o marido, Fabrício, e a filha, Manuella, de apenas 11 anos, quando se iniciou a inundação e sua casa foi invadida pelas águas do rio.

“Começou a estourar as portas. Ondas, era uma pressão horrível. O rio, em vez de fazer a curva, ia direto na nossa casa”, relatou Keide em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (19).

A família subiu à laje de concreto e, na sequência, se jogou na água. Keide ficou segurando um poste e conseguiu ajuda no dia seguinte, quando um barco passou na região.

Manuella foi encontrada na quinta-feira (16), morta, embaixo do entulho carregado pela enchente. Já Fabrício segue desaparecido. A mulher lembra que abraçou o marido e a filha antes de pularem nas águas e disse “amo vocês muito”.

Ela agora está morando em uma casa na cidade de Venâncio Aires com os pais, o irmão, a filha mais velha, sobrinhas e um vizinho. O local fica a 30 km de Cruzeiro do Sul, onde ela vivia com a família.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.