Montagem Elon Musk e Mark Zuckerberg se tornaram vítimas da internet





Internautas de várias partes do mundo começaram a disseminar fotos supostamente geradas por Inteligência Artificial, mostrando o empresário Elon Musk em um momento íntimo com Mark Zuckerberg, dono do Meta, empresa responsável por administrar o Facebook, WhatsApp e Instagram.

As imagens, que órgãos de checagens dizem ser falsas, têm gerado uma grande repercussão e pressão para que as plataformas tomem atitudes contra fake news que se espalham rapidamente na internet.

Milhares de imagens geradas por Inteligência Artificial circulam sem qualquer aviso das plataformas, que muitas vezes não informam aos usuários que se tratam de conteúdos falsos.

A foto em questão começou a ser espalhada em janeiro de 2024, mas só chegou ao X nesta semana, levantando um acalorado debate. Elon Musk foi mencionado em diversas postagens, mas até o momento não se manifestou sobre o tema. As interações nas redes sociais já ultrapassaram a marca de quatro milhões.

O debate que se desenrola nas redes sociais ocorre em paralelo à discussão na Câmara dos Deputados sobre a regulamentação das redes sociais. O projeto de lei em questão visa estabelecer normas para combater a disseminação de informações falsas e proteger os usuários.

Elon Musk já se manifestou contrário ao projeto, defendendo a "liberdade de expressão" e criticando publicamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Apesar da crescente preocupação com a disseminação de fake news e o impacto das imagens geradas por Inteligência Artificial, ainda não há previsão de votação do projeto que visa regulamentar as redes sociais.

Reprodução Elon Musk e Mark Zuckerberg abraçados





Reprodução Elon Musk e Mark Zuckerberg na banheira





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp