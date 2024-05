Reprodução Acidente causou morte de dois jovens





Na madrugada da última segunda-feira (13), ocorreu um acidente de trânsito que resultou na morte de dois jovens: Manuella Souza Carvalho, de apenas 13 anos, e Albert Wanderson de Moraes Balmant, de 18 anos.

O caso envolveu uma moto com os dois jovens a bordo e foi marcado por uma perseguição policial, conforme informações preliminares.

Ainda não está claro os detalhes exatos dessa perseguição e como se deu a interação entre os agentes da lei e os envolvidos no acidente, o que está sendo alvo de investigação da polícia militar.

Familiares das vítimas estão devastados e expressaram profunda tristeza e indignação diante do ocorrido. Eles questionam a conduta das autoridades envolvidas e exigem respostas claras sobre o desenrolar dos eventos naquela noite fatídica.

“Cheguei lá e vi a pior cena da minha vida. Minha filha na calçada, o outro menino também. Não prestaram socorro. Eram duas vidas, duas famílias que estavam ali", declarou Francisca de Souza Silva, mãe da Manuela, em entrevista para TV Globo.

As imagens das câmeras de segurança da região estão sendo analisadas como parte das investigações. O objetivo é esclarecer todos os detalhes. Os moradores da área e as autoridades esperam que as investigações detalhem o episódio.

A Secretaria da Segurança Pública disse que os agentes envolvidos no caso estão afastados até que as investigações sejam encerradas. A SSP também pontuou que não compactua com desvios de conduta de qualquer servidor.

Vídeo:







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp