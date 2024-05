Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Rodrigo Pacheco, presidente do Senado





Nesta terça-feira (14), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respondeu às críticas feitas pela cantora Anitta sobre as políticas ambientais do Congresso, colocando-se à disposição para explicar o processo legislativo à artista.

“Para não parecer que somos irresponsáveis ambientais”, afirmou o senador em entrevista dada para jornalista Andreia Sadi, da GloboNews.

Anitta, que possui mais de 65 milhões de seguidores no Instagram, utilizou sua plataforma para criticar a atuação do Congresso Nacional em relação às políticas públicas ambientais.

Ela relacionou a falta de ação do Legislativo com as recentes mudanças climáticas e as devastadoras enchentes no Rio Grande do Sul, que desalojaram milhares de pessoas e causaram centenas de mortes.

Em um vídeo compartilhado em seu Instagram, com informações em inglês e legendas em português, Anitta destacou a urgência de ações mais contundentes para combater a crise climática.

O vídeo visava informar tanto o público brasileiro quanto o estrangeiro sobre a atuação dos líderes legislativos do Brasil. No entanto, o conteúdo não mencionava a autoria das informações apresentadas.

As críticas de Anitta geraram diversas reações no cenário político. Enquanto Pacheco se mostrou disposto a dialogar, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reagiu de forma diferente.

Lira bloqueou Anitta no Instagram, uma atitude que já havia adotado em cobranças anteriores feitas pela cantora.

Anitta, que tem um histórico de ativismo político, já criticou o governo de Jair Bolsonaro (PL-RJ) e apoiou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

