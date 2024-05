Reprodução Lula pretende liberar recursos para famílias atingidas no RS





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai anunciar nesta terça-feira (14) o pagamento do voucher para as famílias que foram atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul. A data prevista agora para o anúncio é quarta (15), a partir das 15h. Ainda não tem local definido, mas a expectativa é que aconteça em Porto Alegre.

Segundo a revista Veja, a decisão de fazer o adiamento ocorreu para que Lula possa fazer o comunicado do auxílio emergencial ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente. O chefe do Executivo entende que é fundamental demonstrar união entre os poderes.

O programa consistirá em um voucher destinado às famílias desabrigadas, que poderão utilizá-lo para a compra de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos essenciais para o restabelecimento de seus lares.

Cada família beneficiada receberá um valor de R$ 5 mil para auxiliar nas despesas relacionadas à reconstrução e reposição de bens perdidos nas chuvas. O projeto foi apresentado na manhã de hoje para Lula.

O presidente também conversou com o governador Eduardo Leite (PSDB-RS) e declarou que tem a intenção de liberar o Fundo de Garantia aos trabalhadores afetados pelas enchentes.



A proposta inicial não limita o uso do auxílio, permitindo que cada família utilize os recursos da maneira que julgar mais adequada às suas necessidades.

Essa flexibilidade visa garantir que o auxílio possa ser empregado de forma eficiente e abrangente, atendendo às demandas específicas de cada família afetada.

Estima-se que o programa atenderá cerca de 100 mil famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul, totalizando um investimento de R$ 500 milhões por parte do governo federal.

Já o governo do Rio Grande do Sul irá repassar 2,5 mil para aproximadamente 20 mil famílias gaúchas desabrigadas ou desalojadas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único). O valor destinado o auxílio é de R$ 50 milhões.

