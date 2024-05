Reprodução Prefeito subiu no palco bêbado





Um recente episódio envolvendo o prefeito de Cantagalo, Guga de Paula (PP-RJ), está gerando grande repercussão após um vídeo viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o prefeito aparece visivelmente embriagado durante um evento em Euclidelândia, onde estava presente o cantor Pedro Garcia.

Durante seu discurso, Guga de Paula dirige ofensas aos eleitores, mandando-os "irem à merda" e declarando que não deseja mais o voto deles.

Além disso, o prefeito pede respeito do público presente e chega a solicitar a prisão de um membro da plateia que teria o desacatado.

Veja o vídeo:



🚨 Política: l Embriagado no palanque, prefeito de Cantagalo (RJ) manda eleitores à merda: "não quero que votem em mim nunca mais”.



Não é a primeira vez que Guga de Paula (PP-RJ) é flagrado sob efeito de álcool em cima de palanques e também ao volante pic.twitter.com/KET6VeZ97L — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) May 13, 2024





Este não é o primeiro episódio polêmico envolvendo Guga de Paula. Anteriormente, a Câmara de Vereadores rejeitou um pedido de cassação após uma denúncia de perseguição armada por parte do prefeito.

Guga também já foi preso anteriormente por um incidente semelhante e é conhecido por comportamentos polêmicos, como em 2017 durante a Festa de Maio.

A repercussão do vídeo e as declarações do prefeito têm gerado intensos debates nas redes sociais. Muitos eleitores e cidadãos manifestaram indignação com as atitudes do prefeito, enquanto outros defendem que ele estava em um ambiente de festa e pode ter sido mal interpretado.

Até o momento, não houve pronunciamento oficial da Prefeitura de Cantagalo sobre o caso.