Reprodução/Instagram Amália Barros era amiga de Michelle Bolsonaro e também estava na liderança do PL Mulher

A deputada federal Amália Barros (PL-MT), que faleceu na madrugada deste domingo (12) aos 39 anos, foi uma defensora de pautas relacionadas à toxoplasmose e à visibilidade das pessoas monoculares. Além de atuar como vice-presidente do PL Mulher Nacional, ela fez parte das comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Mulher e da Educação na Câmara dos Deputados.

Amália estava internada desde 1º de maio no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas. A informação da morte foi confirmada pela página da congressista no X (antigo Twitter).

Natural de Mogi Mirim, interior de São Paulo, a parlamentar era formada em jornalismo e perdeu a visão aos 20 anos devido a complicações causadas pela toxoplasmose. Após enfrentar 15 cirurgias, teve que remover o olho e usar uma prótese ocular em 2016.

Foi a partir desse momento que Amália adotou um gesto característico, cobrindo seu olho esquerdo com a mão, símbolo presente em suas lutas pelos direitos das pessoas com toxoplasmose e monoculares. Em 2021, inspirou a Lei 14.126/2021, conhecida como Lei Amália Barros, que garante aos monoculares os mesmos direitos e benefícios das pessoas com deficiência.

A deputada ainda fundou o Instituto Amália Barros em 2021, posteriormente renomeado para Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular. A instituição realizava campanhas de doação de próteses oculares e prestava assistência aos monoculares. Amália também escreveu o livro "Se Enxerga!: Transforme desafios em grandes oportunidades para você e outras pessoas", onde compartilhou suas experiências.

Em 2022, Amália foi eleita com 70.294 votos pelo estado do Mato Grosso pelo Partido Liberal (PL), o mesmo partido pelo qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018.

Segundo a assessoria de imprensa, o corpo de Amália Barros será velado neste domingo (12) a partir das 16h, na Prefeitura Municipal de Mogi Mirim (SP). O sepultamento será na segunda-feira (13) às 13h, no Cemitério Municipal da Saudade, também em Mogi Mirim.

Divulgação Ex-deputado defendeu fortemente o agronegócio brasileiro e foi foi relator no Marco do Saneamento Básico

QUEM ASSUMIRÁ O LUGAR DE AMÁLIA BARROS?

O agricultor e ex-deputado Nelson Ned Previdente, conhecido como Nelson Barbudo (PL-MT), deverá assumir a vaga de Amália Barros. Ele é o primeiro suplente do partido liberal, o que o torna o próximo da "lista de espera’’ conforme a ordem de classificação.

Nelson Barbudo foi deputado federal em 2018, após receber mais de 126 mil votos pelo PSL. Em 2022, concorreu à reeleição, mas ficou como primeiro suplente na chapa após obter 53.285 votos. Além disso, em 2004, Barbudo teve uma breve passagem como vereador no município de Alto Taquari (MT).