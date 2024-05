RDNews - 21.03.2023 Amália Barros ao lado de Michelle Bolsonaro

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) passou por um novo procedimento cirúrgico nesta quinta-feira (9), no Hospital Nova Star, em São Paulo. Em boletim divulgado na noite desta sexta-feira (10), os médicos responsáveis afirmaram que a parlamentar precisou por uma radiointervenção no pâncreas. De acordo com o informativo, o estado dela é grave.

Diagnosticada com um nódulo no pâncreas, Amália Barros está internada no hospital paulista desde 1º de maio. Anteriormente, a parlamentar de 39 anos já havia passado por uma cirurgia para a retirada do nódulo.

Amália está em seu primeiro mandato como deputada federal. Aliada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro , a jornalista de formação conseguiu mais de 70 mil votos na última eleição. Atualmente, ela é vice-presidente do PL Mulher.

Após a equipe de Amália publicar nas redes sociais o último boletim médico, diversos aliados, como os deputados Nikolas Ferreira e Mário Frias, desejaram melhoras para a colega.

Toxoplasmose

Antes de entrar na política, Amália escreveu o livro "Se Enxerga!: Transforme desafios em grandes oportunidades para você e outras pessoas", contando sua história por perder um olho devido a complicações da toxoplasmose.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp