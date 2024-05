Nelson Jr./SCO/STF Nunes Marques é ministro do STF

O ministro Kássio Nunes Marques , do Supremo Tribunal Federal (STF) , votou nesta sexta-feira (10) para que o Tribunal negue o pedido de um habeas corpus preventivo para evitar a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de estado.

O salvo-conduto foi apresentado pelo advogado Djalma Lacerda , que não representa Bolsonaro, mas se identifica com o ex-chefe do Executivo. De acordo com a legislação brasileira, qualquer cidadão pode apresentar habeas corpus para preservar a liberdade de alguém que possa estar sofrendo ou venha a sofrer com coação ilegal.

Primeiro ministro do STF a votar em sessão virtual, Kássio Nunes rejeitou o pedido. "Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício", descreveu o magistrado.

Bolsonaro é alvo da Polícia Federal na Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de um golpe de estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.

Até o momento, Bolsonaro segue com o passaporte apreendido e impossibilitado de deixar o Brasil. Até o momento, quatro aliados do ex-presidente foram detidos, como o ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, e o ex-ajudante de ordens, coronel Marcelo Câmara.

