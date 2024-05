Jose Cruz/Agência Brasil - 26/01/2024 Paulo Pimenta entrou em atrito com prefeito de cidade gaúcha





O embate político entre o ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação), Paulo Pimenta (PT-RS), e o prefeito de Farroupilha (RS), Fabiano Feltrin (PP-RS), ganhou destaque nas últimas horas após uma gravação de ligação entre os dois vir à tona. A discussão envolve recursos federais para ajudar as vítimas das inundações no município.

Paulo Pimenta criticou duramente o prefeito Feltrin, acusando-o de usar a gravação da ligação para "tentar lacrar na internet" em meio a uma situação de crise. O ministro publicou a íntegra da conversa e acusou Feltrin de criar um "factoide" ao reclamar da ajuda oferecida pelo governo federal.

Em declarações à imprensa, Paulo Pimenta afirmou: "Eu fiz questão de ligar para ele, de forma gentil, para saber se tinha alguma questão pendente, como estou fazendo com todos os prefeitos. Ele, de uma forma absolutamente inadequada, não só me gravou, como fez um vídeo para tentar lacrar na internet em época de crise, no meio de toda essa dramaticidade."

O prefeito de Farroupilha, por sua vez, reclamou que o governo federal estava agindo com "descaso" em relação à cidade e expôs um trecho da conversa que teve com Pimenta nas redes sociais. Feltrin argumentou que o montante de R$ 300.000 oferecido não era suficiente, considerando a necessidade de R$ 10 milhões para enfrentar os estragos causados pelas enchentes.

No entanto, o ministro da Secom defendeu a ajuda emergencial de R$ 300.000 como um suporte para suprir necessidades básicas como água, comida, material de limpeza e higiene, afirmando que o governo federal está empenhado em auxiliar as regiões afetadas pelas intempéries.

Nesta semana, o governo federal anunciou o envio de R$ 51 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul e para auxiliar as pessoas atingidas pelas enchentes, buscando minimizar os impactos da tragédia.

Últimas atualizações

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 116 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado por volta das 12h desta sexta. Neste momento, não há mais óbitos em investigação.

Enquanto o número de mortos subiu de 113 para 116 nas últimas horas, o de desaparecidos caiu de 146 para 143.

O número de feridos é de 756. Ainda, a Defesa Civil do estado informa que 70.863 pessoas e 9.984 animais foram resgatados.

O órgão contabiliza mais de 337.346 pessoas desalojadas, além de 70.772 pessoas em abrigos. Ao todo, 437 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 1.947.372 pessoas.

