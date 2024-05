Reprodução: Secom Ministra Cármen Lúcia deve assumir o posto

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará, nesta terça-feira (7), a eleição que define o próximo presidente da Corte, que ficará responsável por comandar os pleitos municipais de 2024 .

Pelo costume, a ministra Cármen Lúcia deve assumir o posto em junho, com o ministro Nunes Marques de vice.

A votação ocorre para oficializar o novo presidente. Quem assume o comando do tribunal deve ser magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF) e com mais tempo na Corte eleitoral. Pela lista, Cármen é a próxima por ser membro titular do TSE desde agosto de 2022.

Até o momento, o ministro Alexandre de Moraes tem o cargo de presidente do tribunal. O mandato do magistrado na presidência do TSE termina em 3 de junho.

Cármen Lúcia

Esta não é a primeira vez que Cármen comanda a Justiça Eleitoral. Ela já assumiu o posto entre abril de 2012 e novembro de 2013, e foi a primeira mulher a chegar à presidência do TSE.

A magistrada tem 70 anos, é natural de Minas Gerais e é ministra do STF desde 2006, quando foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No currículo, Cármen conta com graduação pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e mestrado em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além de ter sido professora titular da PUC Minas.

Antes de entrar no STF, Cármen Lúcia assumiu a Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Seccional de Minas Gerais no ano de 1990 e, entre 1994 e 2006, foi membro da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.