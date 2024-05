Sandro Vox/Agência O Dia Gabriel Monteiro foi preso em 2022 por acusação de estupro





O ex-vereador Gabriel Monteiro, conhecido por suas abordagens polêmicas nas redes sociais, foi novamente denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O MP-RJ acusa Monteiro de abuso de poder ao invadir instituições de acolhimento e realizar gravações sem autorização.

Segundo a denúncia, o ex-vereador teria invadido esses locais em pelo menos três ocasiões durante o ano de 2021, desrespeitando as normas legais ao não obter permissão judicial, aviso prévio ou consentimento da direção das instituições.

As filmagens também teriam sido feitas fora do horário estabelecido e sem seguir as regras da Câmara de Vereadores.

A ação do Ministério Público destaca que Monteiro se aproveitou de momentos em que os servidores abriam portões para obter informações e, assim, invadir os locais de acolhimento. Um dos exemplos citados foi a invasão a um dormitório feminino, evidenciando a falta de respeito à privacidade das adolescentes.

Em defesa de suas ações, a equipe jurídica do vereador alega que ele agiu dentro da legalidade, baseando-se na função de fiscalização inerente a um parlamentar. O advogado Sandro Figueredo, que representa Monteiro, afirma que irá comprovar a inocência de seu cliente diante das acusações.

Gabriel Monteiro ganhou notoriedade nas redes sociais por suas postagens provocativas, que frequentemente abordam temas relacionados à extrema-direita.

Ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro em 2020, mas teve seu mandato cassado em 2022 por quebra de decoro parlamentar, devido a acusações de estupro, assédio sexual e divulgação de vídeos manipulados na internet.

Em novembro de 2022, Monteiro foi preso por crime de estupro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.