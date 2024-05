Ricardo Stuckert/Divulgação Popularidade do governo Lula caiu





A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma queda de cinco pontos percentuais em sua avaliação, segundo pesquisa realizada pelo Instituto MDA e encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (7) e revelam uma mudança na percepção dos entrevistados em relação ao governo federal.

De acordo com o levantamento, 37,4% dos participantes consideram a administração petista como boa ou ótima. Por outro lado, 30,5% avaliaram o trabalho de Lula como ruim ou péssimo.

A pesquisa ainda detalha a avaliação do governo federal conforme a opinião dos entrevistados:

Ótimo: 12,6%

Bom: 24,8%

Regular: 30,6%

Ruim: 8%

Péssimo: 22,5%

Não sabe/não respondeu: 1,5%

Comparando com a pesquisa anterior realizada em janeiro deste ano, a avaliação positiva de Lula era de 42,7% em ótimo ou bom, indicando uma queda nesses números. Por outro lado, a avaliação negativa se manteve estável, com 27,9% dos entrevistados considerando o governo como ruim ou péssimo. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Apesar da queda na avaliação, os índices do presidente Lula ainda são superiores aos de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), no mesmo período. Em maio de 2020, por exemplo, 32% dos entrevistados consideravam o governo de Bolsonaro como ótimo ou bom, enquanto 43% o viam como ruim ou péssimo.

A pesquisa também abordou a percepção dos entrevistados sobre a liderança de Lula em relação a Bolsonaro, mostrando que 43% consideram o atual presidente como melhor do que seu antecessor. No entanto, esse índice representou uma queda em comparação com janeiro, quando 48% dos entrevistados tinham essa opinião.

Quando questionados sobre a aprovação pessoal de Lula, a pesquisa revelou que 50,7% aprovam o presidente, enquanto 43,7% desaprovam. Apenas 5,6% não souberam ou não responderam à pergunta.

A pesquisa foi realizada presencialmente com 2.002 pessoas entre os dias 1º e 5 de maio, e possui um nível de confiança de 95%.

