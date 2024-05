Vinícius Schmidt/Metrópoles Mauro Cid saiu da prisão nesta sexta





O advogado Cezar Bittencourt, representante do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, fez declarações nesta sexta-feira (3) sobre o vazamento de áudios em que seu cliente faz críticas à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Segundo Bittencourt, Mauro Cid relatou que não se recorda com quem conversou sobre o assunto.

A fala de Cid, gravada em áudio e divulgada pela revista Veja, mostra que ele teria se sentido pressionado pela PF durante seu depoimento na delação premiada.

Posteriormente ao vazamento dos áudios, Cid foi novamente preso em 22 de março, mas nesta sexta-feira (3), Moraes permitiu sua liberdade provisória, impondo algumas restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica.

"O Cid não sabe quem é, não lembra com quem [ele falava]. Um indivíduo que tem um celular fala com uma pessoa, duas, só? Fala com todo o mundo. O Cid tem muitos amigos. E, para quem estava preso e se sentiu em liberdade, ele deve ter começado a receber telefonemas e responder. Ele falou com várias pessoas, tanto que ele não sabe exatamente para quem ele falou", declarou o advogado Cezar Bittencourt.

Bittencourt também relatou que Cid se arrependeu do desabafo e que não recorda exatamente com quem teve a conversa.

Nos áudios vazados, Cid menciona que Moraes e a PF teriam uma "narrativa pronta" e que ele poderia ser condenado a 30 anos de prisão caso não colaborasse com as investigações.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro também comentou sobre a perda de sua carreira e mencionou que o ex-presidente recebeu grandes quantias de dinheiro através de Pix, sendo ele o único prejudicado.

