Gil Ferreira/Agência CNJ Eleitores podem regularizar o título até o dia 8 de maio

A Justiça Eleitoral de São Paulo vai trabalhar neste feriado de 1º de maio e no próximo fim de semana para que o cidadão regularize o Título de Eleitor para as eleições municipais que acontecem em outubro. Para atrair a população, uma ação do grupo Girl Up fará uma distribuição gratuita de sorvete nesses dias.

O prazo para a regularização do Título de Eleitor é até 8 de maio. Os cartórios do TRE-SP vão funcionar nesta quarta-feira (1º), no sábado (4) e no domingo, das 11h às 17h.

Segundo o TRE-SP, a estimativa é que 2 milhões de jovens a partir de 16 anos e fiquem em dia com a Justiça Eleitoral.

Sorvete

Para atrair esses jovens, a Girl Up irá distribuir 350 picolés em cada um dos oito cartórios escolhidos. Isso acontecerá nos dias 1º, 4 e 5 de maio.

Em cada um desses oito cartórios haverá também "títulão eleitoral" de 15 metros quadrados, em homenagem a Edson Luís de Lima Souto, estudante secundarista morto durante ditadura militar, em 1968.

O TRE-SP reitera que a ação não é um oferecimento do órgão, e sim da empresa. O Tribunal declarou que apenas informou o grupo responsável sobre quais cartórios a distribuição dos picolés poderia ser realizada.

Ainda, a Justiça Eleitoral de São Paulo diz também que "não tem qualquer envolvimento na elaboração e/ou afixação de materiais de divulgação da ação, como cartazes e banners".

Veja quais cartórios farão a distribuição

Bela Vista: avenida Brigadeiro Luís Antônio, 453

Campo Limpo: rua Américo Falcão, 251 257 - Vila Pirajussara

Centro/República: rua Antônio Coruja, 99/109 - Bom Retiro

Cidade Tiradentes: rua Àlvaro da Costa, 28 - Guaianases

Grajaú: rua Antônio Carlos Tacconi, 45 - Cidade Dutra

Paraisópolis: rua Ibiapaba, 422 - Vila Sônia

Pirituba: av. Raimundo Pereira de Magalhães, 4.586

Vila Jacuí: r. Cel. Manuel Feliciano de Souza, 134a

Eleições

O primeiro turno será realizado no dia 6 de outubro. Neste ano, os eleitores escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

O segundo turno acontece no dia 27 do mesmo mês em municípios com mais 200 mil eleitores em que nenhum candidato a prefeito obteve votos suficientes para vencer a disputa no primeiro pleito.

