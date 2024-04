Antonio Cruz/Agência Brasil - 18/04/2024 O ministro das Comunicações, Juscelino Filho





O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), está agendado para prestar depoimento à Polícia Federal no dia 10 de maio. Ele será ouvido no contexto da investigação da Operação Odoacro, que busca esclarecer um suposto desvio de emendas parlamentares destinadas à pavimentação de ruas na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão.

A investigação levanta questões sobre o direcionamento indevido de recursos destinados às emendas do ministro para a mencionada pavimentação.

A cidade de Vitorino Freire é administrada pela prefeita Luanna Rezende, irmã de Juscelino, que já esteve afastada do cargo, mas posteriormente conseguiu retornar à sua função.

O depoimento de Juscelino Filho está marcado para ocorrer na sede da Polícia Federal em Brasília. Em nota oficial, o ministro das Comunicações enfatizou que se considera "vítima de uma acusação injusta" e expressou seu interesse em esclarecer todos os aspectos relacionados ao caso.

Ele reiterou que sempre pautou suas ações pelos princípios éticos, responsabilidade social e uso correto dos recursos públicos, visando a melhoria das condições de vida da população menos favorecida.

A emenda parlamentar em questão foi destinada enquanto Juscelino ainda ocupava o cargo de deputado federal e foi entregue por meio da Codevasf do Maranhão.

Um relatório elaborado pela Controladoria-Geral da União, divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, indicou que 80% da estrada pavimentada com o recurso beneficiou propriedades do ministro e de seus familiares.

Juscelino Filho afirmou que a execução da obra foi uma demanda da população local. O orçamento da pavimentação foi de R$ 7,5 milhões.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.