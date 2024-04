Lula Marques/ Agência Brasil - 25/03/2024 Senador Rodrigo Pacheco durante Coletiva no Senado Federal

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou mais uma vez a sessão para definir a manutenção ou a derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na sessão marcada para esta quarta, seria alvo de deliberação o veto às saidinhas de presídios, o montante destinado às emendas de comissão, regras para liberação de agrotóxicos, entre outros temas importantes.

A decisão de Pacheco acontece após uma reunião com os ministros Rui Costa , da Casa Civil, e Alexandre Padilha , das Relações Institucionais. O governo federal temia uma enorme derrota.

“De fato, não havia um mínimo consenso em relação a tudo quanto havia de projetos de vetos”, justificou. "Então, nos demos mais esse prazo para que possam os líderes entabular o máximo possível dos acordos, sobretudo em relação aos vetos da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual", acrescentou.

Antes da decisão de Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), já havia se mostrado contrário ao adiamento. "Na minha opinião, é muito ruim que não aconteça (a sessão do Congresso). Se um assunto não teve mudança em três semanas de adiamento, não vai ter agora", disparou.

"Estamos em ano de eleição. Minha preocupação é que, por falta de iniciativa e acordo, os vetos não sejam apreciados. Já tivemos dois adiamentos. Ter um terceiro, quem garante que não teremos o quarto?", complementou Lira.

A expectativa é que a nova sessão para análise dos vetos seja realizada no período entre 7 e 9 de maio.

