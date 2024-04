Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/04/2024 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Programa Acredita, em cerimônia no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou seus ministros publicamente nesta segunda-feira (22). Em discurso, o chefe do Executivo pediu para que seus subalternos se envolvam mais na articulação política e nas negociações de projetos do governo com o Congresso.

A fala de Lula foi direcionada aos ministros Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria e Comércio), Fernando Haddad (Fazenda); Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Rui Costa (Casa Civil).

"Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad, ao invés de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington, o Rui Costa, passar maior parte do tempo conversando com bancada A, com bancada B", pediu Lula, durante o evento do programa "Acredita", no Palácio do Planalto.

A declaração de Lula ocorre em um momento de atrito com o presidente da Câmara dos Deputador, Arthur Lira (PP-AL). Recentemente, o parlamentar voltou a entrar em rota de colisão com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e fez críticas ao governo. Publicamente, o presidente e o PT responderam Lira.

Além disso, o governo federal vem encontrando resistência para aprovar algumas pautas consideradas importantes. Apesar disso, na semana passada, a Fazenda obteve alguns avanços e conseguiu um acordo para votação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) , com um limite de gastos de 15 bilhões até 2027.

