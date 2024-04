Montagem Silas Malafaia falou o motivo de Magno Malta não participar de manifestação





Neste domingo (21), durante um ato em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, Silas Malafaia trouxe uma revelação sobre a saúde do senador Magno Malta (PL-ES). O pastor comunicou que o parlamentar, atualmente internado, precisará passar por uma cirurgia para evitar a dependência de uma cadeira de rodas.

“Magno Malta está internado no hospital tendo que fazer uma cirurgia para não ficar em cadeira de rodas, por isso que ele não está aqui", falou em seu discurso. No entanto, não foram fornecidos detalhes sobre o motivo específico da cirurgia nem sobre o tempo estimado de recuperação.

Malafaia fez um apelo aos apoiadores de Bolsonaro presentes no ato, solicitando que orassem em favor de Magno Malta. Uma contagem regressiva foi feita pelo pastor, seguida pelos gritos de "Força, guerreiro" da multidão reunida.

O senador também se pronunciou nas redes sociais neste domingo, confirmando sua internação e informando que a cirurgia está agendada para segunda-feira (22).

Ele pediu energias positivas e orações para sua recuperação, mencionando que acompanharia a manifestação pelas redes sociais. Malta não detalhou o motivo da cirurgia, apenas indicando que será realizada no joelho.

O ato em Copacabana reuniu milhares de pessoas, com Bolsonaro fazendo discursos acalorados, atacando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e elogiando Elon Musk como um "mito".

Ele também ressaltou a importância de os brasileiros defenderem a liberdade de expressão durante seu pronunciamento.

