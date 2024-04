Reprodução Gustavo Gayer discursa em inglês





Neste domingo (21), durante um ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) surpreendeu ao discursar em inglês. O parlamentar justificou a escolha do idioma, afirmando que "Elon Musk está olhando" e, por isso, queria que sua mensagem fosse compreendida em âmbito internacional.

Gayer iniciou seu discurso em português, destacando a presença de Elon Musk no cenário global e sugerindo que suas palavras poderiam chamar a atenção do empresário.

"Vou mandar um último recado, desta vez para o mundo todo escutar. Vou falar em inglês porque com certeza o Elon Musk está olhando o que está acontecendo aqui agora", afirmou o deputado antes de trocar para o inglês.

"É uma mensagem para o mundo. Olhem o que está acontecendo no Brasil hoje. O que vocês veem aqui são pessoas que amam a liberdade lutando por democracia. São pessoas que amam a liberdade e não desistem, que não se curvam à ditadura. São pessoas dispostas a dar as suas vidas e que nunca vão desistir. Nós seremos a esperança do mundo", declarou Gayer em outro idioma.

Além disso, o deputado bolsonarista aproveitou o momento para atacar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o que serviu como um "combustível" aos apoiadores presentes no ato.

O presidente Bolsonaro também elogiou Elon Musk durante seu discurso, chamando-o de "mito" e criticando Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outro nome que destacou a importância de Musk foi Nikolas Ferreira (PL-RJ), que pediu aos bolsonaristas presentes que aplaudissem o empresário.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp