Reprodução Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, e Luis Hormindo França Costa, de 33, brigaram no ES





Neste domingo (21), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), manifestou repúdio ao que classificou de “cultura de violência” após a morte do empresário Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, em um crime ocorrido na noite de sábado (20) em Mata da Praia, bairro nobre de Vitória.

Casagrande enfatizou que o episódio evidencia a presença da cultura da violência na sociedade e condenou veementemente a facilidade de acesso às armas. O governador destacou que a troca de tiros resultou em uma fatalidade que poderia ter sido evitada.

“A troca de tiros em um bairro nobre de Vitória que resultou na morte de um dos envolvidos evidencia a cultura da violência presente na sociedade. Também é preciso registrar que a facilidade de acesso às armas torna desentendimentos entre as pessoas momentos de risco extremo. Combater a violência é dever do Estado, mas também de cada um de nós”, escreveu no X/Twitter.

O caso teve início durante uma discussão relacionada a um cachorro que estava solto na rua em frente à casa de Manoel. O advogado Luis Hormindo França Costa, de 33 anos, passeava com seu cão quando questionou Manoel sobre o uso da coleira. O desentendimento escalou e culminou em uma troca de tiros, resultando na morte do empresário.

O Secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, delegado Eugenio Ricas, classificou o episódio como um "faroeste" e lamentou a banalidade da situação, destacando que o desentendimento trivial resultou em uma perda irreparável e em duas famílias impactadas de forma devastadora.

“Parece que foram mais de 30 tiros, um faroeste na Mata da Praia. Tudo isso por causa de discussão em razão de passeios com cachorro, ou seja, uma morte banal. O resultado são duas famílias dilaceradas, uma porque perdeu seu ente querido e outra porque tem, agora, no seu meio, uma pessoa que matou outra pessoa por falta de diálogo. É importante que a gente invista mais na tolerância, no diálogo e na cultura da paz”, pontuou.

Neste domingo, a prisão em flagrante do advogado Luis Hormindo França Costa foi convertida em prisão preventiva.

