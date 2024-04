Reprodução Khan Younes está no meio do conflito





Uma descoberta chocante abalou a comunidade internacional no último sábado (20) em Gaza, quando equipes palestinas encontraram uma vala contendo aproximadamente 180 corpos no Complexo Médico Nasser, na cidade de Khan Younisem.

A notícia, divulgada pela Al Jazeera, despertou preocupações sobre possíveis violações de direitos humanos.

Os corpos encontrados na vala incluem homens jovens, crianças e idosos, segundo informações fornecidas pelas equipes palestinas.

A situação se tornou ainda mais alarmante quando se constatou que um grupo de corpos estava sem roupas, levantando a suspeita de que essas pessoas poderiam ter sido presas e torturadas. Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, confirmou essas preocupações em declarações à AFP.

A região de Khan Younis, situada na Faixa de Gaza, sofreu devastação devido aos bombardeios realizados pelo governo de Israel. Embora as tropas israelenses tenham recentemente deixado a área, as consequências dos conflitos continuam a se manifestar, especialmente com a descoberta de valas com corpos.

Esta não é a primeira vez que tal descoberta é feita na região. No início de abril, cerca de 400 corpos foram recuperados nas proximidades do maior hospital de Gaza.

A comunidade internacional, organizações de direitos humanos e agências humanitárias têm expressado profunda preocupação com a situação em Gaza, tanto que há muitos debates para encontrar uma solução em relação ao tema.

