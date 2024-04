Reprodução/X Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro

O ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcado para este domingo (21) em Copacabana, no Rio de Janeiro, deve contar com a presença de três governadores e aproximadamente 50 parlamentares aliados do ex-mandatário.

A manifestação está marcada para as 10h e vai reunir nomes importantes da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também estará presente.

Governadores

Entre os chefes do Executivo estadual, espera-se que o governador fluminense Claudio Castro (PL) marque presença, uma vez que não compareceu ao ato de São Paulo, em 25 de fevereiro. Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, também são esperados, assim como a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

A presença do governador mineiro Romeu Zema (Novo) ainda está indefinida, devido ao feriado de Tiradentes. O chefe do Executivo estadual de Goiás, Ronaldo Caiado (União), ainda não confirmou presença.

Parlamentares

Entre os parlamentares, espera-se que o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), que é pré-candidato à prefeitura do Rio, seja destaque no palanque de Bolsonaro. No entanto, ele não deve discursar, uma vez que o ex-presidente não quer que o ato gere questionamentos sobre uma possível campanha eleitoral antecipada por parte de Ramagem.

O mesmo ocorreu na manifestação de fevereiro, quando o prefeito Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição na cidade de São Paulo, também não discursou para o público presente na Avenida Paulista.

Veja lista completa de quem pode participar do ato pró-Bolsonaro em Copacabana

Estão previstas as presenças dos seguintes parlamentares:

Deputados Federais:

Abílio Brunini (PL-MT)

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Amália Barros (PL-MT)

André Fernandes (PL-CE)

Bia Kicis (PL-DF)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Caroline De Toni (PL-SC)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Coronel Meira (PL-PE)

Daniel Freitas (PL-SC)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Dr. Allan Garcês (PP-AM)

Dr. Frederico (PRD-MG)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Evair de Melo (PP-ES)

Fernando Máximo (União-RO)

General Pazuello (PL-RJ)

Helio Lopes (PL-RJ)

José Medeiros (PL-MT)

Júlia Zanatta (PL-SC)

Luciano Galego (PL-MA)

Luiz Lima (PL-RJ)

Marco Feliciano (PL-SP)

Mariana Carvalho (Republicanos-MA)

Mário Frias (PL-SP)

Maurício do Vôlei (PL-MG)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Nicoletti (União-RR)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Pastor Eurico (PL-PE)

Pastor Gil (PL-MA)

Roberta Roma (PL-BA)

Roberto Monteiro Pai (PL-RJ)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Sargento Fahur (PL-SP)

Sargento Portugal (PL-RN)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Silvio Antônio (PL-MA)

Soraya Santos (PL-RJ)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Zucco (PL-RS)

Senadores:

Carlos Portinho (PL-RJ)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Dr. Hiran (PP-RR)

Izalci (PL-DF)

Jorge Seif (PL-SC)

Magno Malta (PL-ES)

Marcos Rogério (PL-RO)

Rogério Marinho (PL-RN)

Wilder Morais (PL-GO)

Organização

A manifestação está sendo coordenada pelo pastor Silas Malafaia e financiada por parlamentares do PL, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) organizou uma vaquinha para financiar os gastos da manifestação, que já levantou R$ 125 mil. Ao todo, 25 parlamentares doaram R$ 5.000 cada um para custear o aluguel de dois trios elétricos e outras despesas.

País está “perto de uma ditadura”, diz Bolsonaro

Atualmente inelegível pelos próximos oito anos, o ex-presidente utilizou suas redes sociais para convocar seus apoiadores a participarem do ato que acontecerá no Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado no X/Twitter nesta quinta-feira (18), Bolsonaro fez um chamado indireto ao embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, visando agitar a militância bolsonarista e garantir uma grande presença na manifestação do fim de semana.

No vídeo, Bolsonaro afirmou que o ato é importante para defender a democracia brasileira e a liberdade de expressão.

"No momento em que o mundo todo toma conhecimento de quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de quanto estamos perto de uma ditadura, é que faço um apelo a você", declarou o ex-presidente.

Bolsonaro fez um pedido específico aos seus apoiadores: que não levem faixas, bandeiras ou cartazes para o protesto. Esse pedido visa evitar possíveis ataques contra o Supremo Tribunal Federal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp