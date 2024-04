Luis Macedo/ Câmara dos Deputados - 14.12.15 Deputado José Guimarães

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse que o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, está disposto a conversar com o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) quando ele quiser. Segundo Guimarães, não há “crise” no governo sobre a relação entre os dois.

A declaração acontecei nesta sexta-feira (19), quando Guimarães conversou com jornalistas na saída da reunião com Lula, ministros de Estado e líderes do governo do Congresso. O encontro foi encabeçado pelo presidente, no Palácio do Planalto.

“Padilha está disposto a conversar com o presidente Lira na hora que ele se dispuser. Não tem crise sobre isso”, declarou o deputado, que disse que há sintonia na relação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Congresso, mas que falta o que ele chamou de “consertinho”.

Segundo o deputado, o desgaste do Executivo com o Legislativo não foi discutido na reunião. Guimarães afirmou que o intuito do encontro foi uma “ressocialização das informações” sobre pautas prioritárias do governo que estão tramitando no Congresso.