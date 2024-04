Reprodução: TV Câmara Ex-deputado Wladimir Costa

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (18), o ex-deputado federal Wladimir Costa, conhecido como Wlad. Ele estava no Aeroporto Internacional de Belém (PA) e foi detido pela prática de violência política.

Segundo a PF, o ex-parlamentar foi abordado assim que a aeronave em que estava pousou no aeroporto de Belém. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional do estado.

A Polícia Federal prendeu Wlad por crimes eleitorais de violência política cometidos contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB-PA) nas redes sociais.

O ex-deputado xingou Nicodemos, por várias vezes, e ainda fez música contra ela. A canção foi espalhada pelas ruas de Belém. Ele chegou a contratar um carro de som para xingar a deputada. Em lives nas redes sociais, o Wlad também motivava que os seguidores apedrejassem Renilce.

A Justiça determinou ainda que o ex-parlamentar exclua as postagens nas redes sociais que motivaram a prisão.

Wladimir teve o mandato cassado em 2017. Naquele ano, o então deputado ficou conhecido por tatuar, o nome do então presidente Michel Temer (MDB).

Em declaração à CNN, Renilce agradeceu a Polícia Federal.

“Há seis meses que venho sendo vítima de toda sorte de crimes por parte do cidadão acima mencionado, motivo pelo qual decidimos por não ir ao campo do debate público e defender o direito à minha intimidade no Poder Judiciário. Com isso, oferecemos notícia crime à Justiça Eleitoral, que ensejou na instauração de inquérito na Polícia Federal que descambou na operação realizada na data de hoje”, disse a parlamentar.

“Me manifesto agradecendo muito o trabalho das autoridades e depositando minha inteira confiança na Polícia Federal e na Justiça Eleitoral que compreenderam a importância de se atuar com firmeza nesse caso”, completou a deputada.

