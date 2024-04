José Cruz/Agência Brasil - 15/04/2024 O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, discursou na ONU

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira , discursou na ONU (Organização das Nações Unidas) nesta quinta-feira (18). Em meio a escalada no conflito do Oriente Médio, o chanceler brasileiro defendeu o reconhecimento da Palestina como Estado.

"Chegou a hora de a comunidade internacional finalmente receber o Estado da Palestina plenamente soberano e independente como um novo membro das Nações Unidas", afirmou o ministro, ressaltando que o reconhecimento daria estabilidade para a região.

"Um compromisso crível com a paz e segurança no Oriente Médio requer que a comunidade internacional tome todas as medidas necessárias para o cumprimento do direito à autodeterminação do povo palestino e à implementação da solução de dois Estados, conforme a Resolução 181 (II) da Assembleia-Geral de 1947", acrescentou Vieira.

O ministro das Relações Exteriores declarou ainda que o reconhecimento da Palestina como Estado foi feito por “139 dos membros das Nações Unidas”.

“O Brasil fez isso em 2010, reconhecendo sua soberania territorial ao longo das fronteiras de 1967. Finalmente, o Estado da Palestina já é membro pleno de várias organizações regionais e internacionais, bem como de agências relevantes da ONU”, complementou.

Atualmente, a Palestina é um Estado não membro das Nações Unidas. Recentemente, o governo da Argélia, que preside o Conselho de Segurança da ONU, elaborou um projeto para incluir a Palestina.

Para ser aprovada, a resolução do órgão precisa de pelo menos nove votos a favor e nenhum veto pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia ou China. A expectativa, porém, é que os EUA reprovem o texto.

