Reprodução Polícia Civil prendeu o agressor





Um crime ocorreu na cidade de Itaporã (MS) no último sábado (14). Um homem de 49 anos, movido por ciúmes e raiva, invadiu a casa da ex-mulher, de 50 anos, com o objetivo de pegar seus pertences pessoais. No entanto, ao ver latas de cerveja no imóvel, ele entrou em fúria e partiu para cima da vítima, a agredindo verbalmente e fisicamente.

O agressor enforcou a ex-mulher e tentou estuprá-la. Em um ato desesperado para se defender, a vítima o mordeu na boca com força suficiente para fazê-lo recuar. Aproveitando a oportunidade, ela correu para fora da casa e pediu ajuda aos vizinhos, que a socorreram e acionaram a polícia.

Em um último ato de violência, o homem fugiu em seu carro e, em uma atitude premeditada, atropelou a ex-mulher na rua. A vítima sofreu fraturas nos dois tornozelos e no ombro, além de outros ferimentos pelo corpo. Ela foi levada para o hospital de Itaporã, onde permanece internada até o momento.

A polícia foi acionada e, após investigações, conseguiu localizar e prender o agressor. Ele responderá por crimes de tentativa de feminicídio, estupro e lesão corporal.

Medidas para vítimas de violência contra a mulher