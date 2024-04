Reprodução Menina pediu ajuda para instrutora do Proerd





Na última segunda-feira (15), durante uma palestra do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) na zona rural do interior de Mato Grosso do Sul, uma menina de apenas 10 anos entregou um bilhete à instrutora, revelando ser vítima de abuso sexual.

O bilhete continha um pedido: "Um homem ontem me apertou e começou a pegar nas partes íntimas. Pode me ajudar?". Essa mensagem foi entregue discretamente durante a palestra.

A instrutora, diante dessa revelação, agiu com rapidez. Ela conversou imediatamente com a menina para obter mais detalhes e, ao término da palestra, entregou o bilhete à diretoria da escola. A mãe da criança foi chamada para uma reunião urgente.

Antes da chegada da mãe, a instrutora teve uma conversa cuidadosa com a menina, pedindo-a a compartilhar todos os detalhes sobre o abuso. Ela relatou que um amigo do pai da criança era o responsável pelo abuso sexual.

Apesar do abalo emocional, a menina foi conduzida para a sala de aula enquanto a diretoria da escola tomava as medidas necessárias para protegê-la. O relato completo foi repassado à mãe.

Com o término da aula, os pais da menina foram até a delegacia e registraram um boletim de ocorrência contra o acusado.

