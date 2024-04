Reprodução Gabriela Hardt está sendo julgada pela CNJ





O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) deu início nesta terça-feira (16) ao julgamento de três ações relacionadas a juízes envolvidos na Operação Lava Jato. A pauta inclui uma correição ordinária e duas reclamações disciplinares contra os magistrados.

Antes do início do julgamento, os juízes Gabriela Hardt e Danilo Pereira Júnior, além dos desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, foram afastados de suas funções relacionadas ao caso. O CNJ será responsável por definir se eles permanecerão ou não fora de suas funções durante o processo.

As ações em análise estão relacionadas ao suposto descumprimento de ordens emitidas por ministros do Supremo Tribunal Federal e violações de deveres funcionais.

Entre as acusações estão o uso de provas ilícitas e irregularidades no manejo de recursos obtidos por meio de acordos com a Petrobras. Os advogados dos magistrados envolvidos estão solicitando o arquivamento do processo.

A correição está sendo realizada na 13ª Vara Federal de Curitiba e na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Os procedimentos buscam esclarecer e avaliar possíveis irregularidades cometidas pelos juízes e desembargadores durante o exercício de suas funções relacionadas à Operação Lava Jato.

